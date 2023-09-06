За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 48 снарядами и минами; один человек погиб и один пострадал

Во вторник, 5 сентября, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 48 снарядов и артиллерийских мин (4 сентября — 62). В результате атак один человек погиб и один пострадал, есть разрушения в трех населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В Белгородском районе в селе Солнцевка с беспилотника был сброшен осколочный боеприпас. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе на окраине хутора Климовое противник сбросил с БЛПА осколочный гранатометный выстрел. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе в селе Логачевка был сбит квадрокоптер противника, в селе Вериговка — дрон самолетного типа. Никто не пострадал, имущество не повреждено.

В Волоконовском районе из миномета была обстреляна окраина хутора Старый — зафиксировано попадание трех артиллерийских мин. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе по селу Козинка ВСУ ударили 14 артиллерийскими минами. В результате атаки погиб мужчина. Он скончался на месте происшествия до приезда автомобиля скорой помощи. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер, доставлена в центральную райбольницу. Также «серьезные повреждения» зафиксированы в 11 частных домах, на линии электропередачи, газопроводе. В селе Антоновка сбит беспилотник противника. Пострадавших нет, в одном из частных домовладений поврежден газопровод.

В Краснояружском районе по окраинам сел Староселье и Колотиловка было выпущено два и шесть снарядов соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязового — зафиксировано попадание четырех снарядов. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи.

В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка было обстреляно семью артиллерийскими минами, села Середа и Муром — тремя каждое, хутор Марьино — одной. Обошлось без последствий.

Алина Морозова

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