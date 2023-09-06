Курский бизнесмен с двойным гражданством не смог обжаловать приговор за шпионаж

Представители защиты 41-летнего жителя Курска, осужденного за шпионаж и покушение на незаконный сбыт 2,9 кг наркотиков через интернет, обжаловали приговор в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. Наказание в виде 15 лет колонии и 200 тыс. руб. штрафа оставлено без изменения. Решение вступило в силу, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Преступления были совершены в Курской области, но их суть не раскрывается. Данные о фигуранте также не разглашаются. По информации пресс-службы, речь идет о некоем индивидуальном предпринимателе Е.А. Феденко, который имеет двойное гражданство — Украины и РФ.

Предварительное следствие вело курское управление ФСБ. Вину осужденный не признал. Государственный обвинитель просил назначить ему 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Курский областной суд вынес приговор по громкому делу в апреле. Оно рассматривалось коллегией судей на закрытом заседании.

О деле признавшего вину курского шпиона читайте в материале «Ъ».

Алина Морозова

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