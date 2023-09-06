Начальника уголовного розыска курского отдела полиции обвиняют в получении взятки за поиск вора

В отношении начальника уголовного розыска Северного отдела полиции в Курске и его заместителя, а также начальника отдела по раскрытию краж в том же подразделении возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 14 августа на парковке на улице Кирпичной в облцентре полицейские получили 200 тыс. руб. за розыск причастных к краже «крупной суммы денег» у одной из местных жительниц. После этого их задержали коллеги из отдела собственной безопасности и сотрудники регионального управления ФСБ.

Фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следователя двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий отправлен под домашний арест.

Алина Морозова

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