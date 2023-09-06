Воронежский губернатор перераспределил полномочия после ухода Виталия Шабалатова

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вынес на экспертизу документ, описывающий перераспределение полномочий между заместителями председателя правительства Воронежской области. Об этом сообщили региональные власти.

Необходимость перераспределения связана с увольнением 4 сентября по собственному желанию заместителя губернатора — первого вице-премьера Виталия Шабалатова. Он курировал имущественные и земельные отношения, экономическое развитие, финансы, труд и занятость, тарифную политику, охрану объектов культурного наследия, контрактную систему и проектную деятельность облправительства.

Теперь первому зампреду правительства региона Владимиру Попову отошла сфера труда и занятости, вице-премьеру Артему Верховцеву — регулирование контрактной системы в сфере закупок, зампреду Константину Кузнецову — госрегулирование тарифов и охрана объектов культурного наследия. За собой губернатор оставил полномочия в сферах экономики и экономразвития, финансов, имущественных и земельных отношений.

Собеседники «Ъ-Черноземье» отмечали, что Виталий Шабалатов, работавший в правительстве региона с 2010 года, ушел по собственному желанию. По их словам, чиновник при этом остается «в команде губернатора Александра Гусева». Они предполагали, что господин Шабалатов продолжит карьеру в федеральных органах власти или структурах крупного бизнеса.

Подробнее об увольнении господина Шабалатова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин