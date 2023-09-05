Главные новости за 5 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Пост главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» покинул Вадим Евсеев, который помог команде сохранить место в Российской премьер-лиге

Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ села в Белгородской области, также была ранена женщина

За последние два дня из официальных некрологов и по итогам церемоний открытия мемориальных досок и «парт героя» в школах стало известно о гибели в ходе спецоперации на территории Украины еще шести уроженцев Черноземья

В Липецкой области сформирован и отправлен на «боевое слаживание» третий артиллерийский дивизион из контрактников-уроженцев региона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что власти намерены создать в регионе «научно-производственный центра в сфере беспилотных авиационных систем»

Стало известно, что по итогам января-июня 2023 года промышленное производство в Воронежской области показало рост на почти 5% к аналогичному периоду 2022-го

Росатом отгрузил корпус водо-водяного энергетического реактора для строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2