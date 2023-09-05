Гражданский погиб во время обстрела ВСУ Белгородской области

Мирный житель погиб во время второго за один день обстрела ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области во вторник, 5 сентября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, погибшего звали Леонид Александрович (фамилия не называется). Он «скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи», сообщил губернатор.

Еще один гражданский был ранен в ходе этого обстрела. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер, сообщил губернатор. «Пострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь»,— заверил он.

В первой половине дня вторника ВСУ уже обстреливали Козинку, тогда были «серьезно повреждены» 11 частных домов, легковой автомобиль, линии электро-, газоснабжения. Российская сторона зафиксировала попадание восьми «артиллерийских мин», но пострадавших не было.

Сергей Калашников

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