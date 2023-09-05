Власти рассчитывают создать в Воронежской области производство беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что власти намерены создать в регионе «научно-производственный центра в сфере беспилотных авиационных систем». Об этом глава региона сообщил во время награждения местной команды, участвовавшей в профессиональном форуме проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» по вопросу создания отрасли БПЛА.

Губернатор напомнил, что центр производства беспилотников может быть создан в рамках стартующего с 2024 года нацпроекта «Беспилотные авиационные системы»: «В каждом регионе будет создан научно-производственный центр или его филиал, в зависимости от проявленных компетенций». Зампред облправительства Артем Верховцев уточнил, что в рамках нацпроекта уже сформировано пять федеральных программ в сфере развития производств БПЛА.

Глава региона одобрил концепцию создания центра производства, поручил определить перечень участников рабочей группы и проработать финансовую модель с привлечением инвесторов, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Сегодня мы можем сформировать план наших первоочередных действий, который позволит от этой темы не уйти. Тема беспилотных авиационных систем очень актуальная и мы все понимаем, какие колоссальные возможности за собой несут эти технологии. Видим положительные эффекты, которые могут возникнуть в разных отраслях экономики благодаря этой сфере. Видим, что эти системы востребованы в оборонных задачах. Поэтому, конечно, мы должны эту тему на территории области развивать. Все возможности для этого у нас есть»,— заключил Александр Гусев

В мае во время визита в регион министр образования и науки РФ Валерий Фальков знакомился с работой учебно-производственного комплекса беспилотных авиационных систем в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ, опорный вуз). Основными задачами комплекса тогда назывались: подготовка кадров для развития компетенций в области научных исследований, проектирования, технологической и производственной реализации беспилотников; новые технологии и научные исследования в области беспилотных авиационных систем; импортозамещение компонентной базы для беспилотников; опытное производство и сопровождение серийного производства.

Вузом уже разработаны беспилотники мультироторного типа: легкий FPV (грузоподъемностью до 2 кг) и средний FPV (до 4 кг).

Сергей Калашников

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