Росатом отгрузил корпус реактора для второго энергоблока Курской АЭС-2

Корпус водо-водяного энергетического реактора для строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2 накануне был отгружен Росатомом. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции. Он весит 340 т, его длина составляет 12 метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам представителей АЭС, реактор может выдерживать давление в 250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза. «Это сравнимо с давлением воды на глубине 2,5 км»,— пояснили в пресс-службе атомной станции.

Объект доставят на площадку строящейся АЭС в Курчатове с помощью автомобильного и водного транспорта.

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными. Их сооружают по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, который создан российскими проектировщиками (АО «Атомэнергопроект») на базе техрешений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Проект ВВЭР-ТОИ предполагает значительное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей курской АЭС. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока курской АЭС-2, в 2025-м — его энергетический пуск. Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 4 мощностью 1 000 МВт каждый.

О том, как Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС, — в публикации «Ъ»

Алина Морозова

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