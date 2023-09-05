Вадим Евсеев покинул пост главного тренера воронежского «Факела»

Пост главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» покинул Вадим Евсеев, который помог команде «сохранить прописку в РПЛ». Об этом сообщила пресс-служба «огнеопасных», не называя имя нового главы тренерского штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вадим Евсеев — в прошлом профессиональный футболист. Он выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Сатурн» и белорусский «Торпедо-БелАЗ». Является шестикратным чемпионом России, обладателем четырех Кубков России и двух Суперкубков страны. Работал ассистентом главного тренера в «Текстильщике» и «Амкаре», главным тренером – в «Амкаре», «СКА-Хабаровске», «Уфе» и «Шиннике». С «Амкаром» и «Уфой» господин Евсеев бился за сохранение места в премьер-лиге через стыковые матчи, а ярославский «Шинник» вывел в ФНЛ, выиграв группу-2 второго дивизиона.

В сентябре 2022 года пост главного тренера «Факела» покинул Олег Василенко, занимавший эту должность два года. Тренерский штаб возглавил его помощник Дмитрий Пятибратов — он прекратил сотрудничество с «огнеопасными» в апреле 2023-го. В мае же пост занял господин Евсеев.

В новом сезоне РПЛ «наглецы из Воронежа» получили пять поражений, одну ничью и одну победу. Команда находится на предпоследнем, 15-м, месте турнирной таблицы.

Как «Факел» одержал первую победу в новом сезоне — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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