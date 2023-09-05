Третий липецкий артиллерийский дивизион отравили на «боевое слаживание»

В Липецкой области сформирован и отправлен на «боевое слаживание» третий артиллерийский дивизион из контрактников-уроженцев региона. Как сообщили в пресс-службе облправительства, пока контракт с Минобороны подписали 33 человека, но в ближайшее время дивизион будет «доукомплектовываться».

«Желающие пополнить ряды подразделения уже обратились в военкомат»,— заверили в облправительстве

От губернатора Игоря Артамонова новым контрактникам выдали «укомплектованные рюкзаки» с экипировкой. В каждом — спальный мешок, зарядное устройство, аптечка, белье и другие предметы первой необходимости. «Дивизион, который сейчас комплектуется, войдет в состав 299 парашютно-десантного полка и после боевого слаживания отправится защищать интересы нашей Родины»,— рассказывал ранее господин Артамонов.

Третий именной артиллерийский дивизион формируется в Липецкой области с 23 августа. Ему планируют присвоить имя советского военачальника Митрофана Неделина. Первый главнокомандующий ракетными войсками СССР Неделин был командующим артиллерией советской армии и, как считается, внес большой вклад в разработку и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия. Соответствующее обращение о наименовании дивизиона власти региона направили в Министерство обороны РФ.

Первым именным артиллерийским подразделением, сформированным в Липецкой области, стал гаубичный дивизион имени Ивана Флерова, уже участвующий в спецоперации на Украине. С апреля в регионе формировался второй дивизион, которому присвоили имя Героя России, погибшего в Сирии липецкого летчика Олега Пешкова.

«Все именные артдивизионы регулярно получают помощь от региона, с ними поддерживается постоянная связь»,— добавили в облправительстве.

Сергей Калашников

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