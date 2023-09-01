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Главные новости за 1 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

Виталий Шабалатов покидает пост заместителя губернатора Воронежской области.

Экс-глава ДИЗО Сергей Юсупов возглавил Воронежскую индустриальную корпорацию.

Обвиняемого в подготовке по заданию СБУ к теракту в Курске осудили на 15 лет.

В Курской области хотят создать третий индустриальный парк или расширить площадь «Юбилейного».

В Тамбовской области на школьных линейках будут поднимать флаг региона.

Замглавы белгородского управления Росимущества обвинили в сговоре на аукционе.

Структура воронежского «Рудгормаша» оспаривает включение в реестр 800 млн рублей долга.

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