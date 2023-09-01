Главные новости за 1 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

Виталий Шабалатов покидает пост заместителя губернатора Воронежской области.
Экс-глава ДИЗО Сергей Юсупов возглавил Воронежскую индустриальную корпорацию.
Обвиняемого в подготовке по заданию СБУ к теракту в Курске осудили на 15 лет.
В Курской области хотят создать третий индустриальный парк или расширить площадь «Юбилейного».
В Тамбовской области на школьных линейках будут поднимать флаг региона.
Замглавы белгородского управления Росимущества обвинили в сговоре на аукционе.
Структура воронежского «Рудгормаша» оспаривает включение в реестр 800 млн рублей долга.