В Тамбовской области на школьных линейках будут поднимать флаг региона

С 1 сентября во время еженедельной церемонии поднятия государственного флага РФ в тамбовских школах также будут поднимать флаг региона. Инициатором нововведения стал глава области Максим Егоров, сообщили в облправительстве.

«Этот символ нашего единения и гордости за свою землю будет развеваться в каждом учебном заведении области. Уверен, эта новая традиция станет еще одним шагом в развитии патриотизма и искренней любви к нашему родному краю»,— отметил господин Егоров.

Еженедельное поднятие государственного флага ввели в российских школах в прошлом году. Церемония, которая стала проводиться по инициативе президента Владимира Путина, призвана воспитать уважение к государственным символам России.

Олег Мухин

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