Обвиняемого в подготовке по заданию СБУ к теракту в Курске осудили на 15 лет

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы россиянина Рамазана Муртузова. Его обвиняли в подготовке к теракту в торговом центре и на вокзале в Курске по заданию службы безопасности Украины (СБУ), а также в ряде других преступлений, связанных с оборотом оружия.

По данным ТАСС, Муртузов после начала боевых действий на Украине поехал воевать на стороне украинской армии, но в Харькове СБУ предложила ему сотрудничество. Мужчина согласился и взял псевдоним Пилигрим. Суд установил, что он провез в Россию чешские электродетонаторы и четыре взрывных устройства фугасного типа (больше 2 кг пластичной взрывчатки) под видом детского питания, шампуней, соков и кофе. Его задержали с поличным на подъезде к Курску.

После задержания мужчина признал вину, но в суде показания давать не стал. Теперь три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в кологии строгого режима. Также ему назначен штраф в 1 млн руб. и ограничение свободы на полтора года.

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