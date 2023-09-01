Структура воронежского «Рудгормаша» оспаривает включение в реестр 800 млн рублей долга

Банкротящееся ООО УК «Рудгормаш» (управляющая компания одноименного воронежского машиностроительного холдинга Анатолия Чекменева) направило апелляционную жалобу на определение арбитражного суда от 11 июля, которым в реестр требований кредиторов компании были включены требования ЗАО «УГМК-Рудгормаш» в размере 798,8 млн руб. Это следует из документов суда.

Речь идет о задолженности, сформировавшейся из-за неисполненного договора подряда от 2011 года на сумму 827,65 млн руб. В 2014–2015 годах «УГМК-Рудгормаш» выполнило работы, но управляющая компания оплатила лишь 28,87 млн руб., следует из определения.

Права требования 798,8 млн руб. к управляющей компании уже пытаются продать в рамках банкротства «УГМК-Рудгормаш». Один аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Заявки на второй, с начальной ценой 718 млн руб., принимаются до 12 сентября.

Процедура наблюдения в отношении ООО «УК "Рудгормаш"» была введена 1 февраля 2023 года. Сумма задолженности перед кредиторами (по состоянию на октябрь 2022-го) составляла 1,3 млрд руб.

Подробнее о попытках продать задолженность УК «Рудгормаш» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин