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В Курской области хотят создать третий индустриальный парк или расширить площадь «Юбилейного»

Индустриальный парк «Юбилейный» в Курской области заполнен резидентами на 95%. Об этом стало известно в ходе выездного заседания регионального совета по улучшению инвестклимата, которое провел Роман Старовойт.

Сейчас в индустриальном парке зарегистрировано семь резидентов, создано более 500 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления составляют около 80 млн руб. Некоторые инвесторы продолжают проявлять интерес к парку, поэтому гендиректор областной корпорации развития Владимир Лукин предложил расширить площадь парка или создать новый «с готовой инфраструктурой».

Господин Старовойт предложения пока не прокомментировал. Сейчас в Курской области помимо «Юбилейного» функционирует индустриальный парк «Союз».

Олег Мухин

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