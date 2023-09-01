Замглавы белгородского управления Росимущества обвинили в сговоре на аукционе

Управление СКР по Белгородской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего замруководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Курской и Белгородской областях. Его обвиняют в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Действия работника была выявлены сотрудниками УФСБ по Белгородской области.

Имя обвиняемого не раскрывается. Установлено, что в феврале 2022 года в день проведения закупки для нужд управления он заранее сообщил директору коммерческой организации о точной дате и времени размещения объявления, а также о начальной цене. Тем самым, по мнению следствия, он «незаконно ограничил иных участников закупки в конкуренции и создал благоприятные условия, обеспечивающие получение указанного заказа именно конкретной коммерческой организацией». По данным УФСБ, речь идет об «аффилированной организации»; ее название не раскрывается. Уголовное дело передано в суд.

Олег Мухин

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