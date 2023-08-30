В Брянске в результате падения БПЛА выбило окна и повредило крышу в здании СКР

В здании следственного управления СКР в Брянске «произошел хлопок», сообщила в Telegram городская администрация. Пострадавших нет. Позднее городская администрация уточнила, что в здании СКР выбило стекла и повреждена крыша в результате уничтожения одного из БПЛА, сбитых над Брянском.

Инцидент случился в 6:10 на улице Красноармейской, д. 158. «По информации, полученной из радиообмена ГПС 101, открытого горения нет, выбиты окна»,— говорится в пресс-релизе.

В общей сложности за ночь были сбиты четыре беспилотника. Также сообщалось о сбитых дронах в Калужской, Орловской, Рязанской областях, Севастополе и Подмосковье. В Псковской области БПЛА атаковали аэропорт.

Лаура Кеффер