Суд продлил арест обвиняемой в убийстве военкора Татарского Треповой до декабря

Басманный суд Москвы продлил до 2 декабря арест Дарье Треповой, обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дарья Трепова (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Треповой продлен срок содержания под стражей обвиняемой Треповой Дарье на три месяца — до 2 декабря 2023 года.»,— сообщают в пресс-службе судебной инстанции. Заседание по продлению ареста Дарье Треповой по просьбе следствия проходило в закрытом от слушателей и представителей СМИ режиме.

Главное следственное управление СКР вменяет Дарье Треповой в вину совершение террористического акта, незаконного оборота взрывных устройств и подделку документов (п. «б» ч. 3 ст. 205; ч. 4 ст. 222.; ст. 327). С 4 апреля она находится в московском СИЗО, сейчас обвиняемая знакомится с материалами уголовного дела. Следствие провело около 200 экспертиз, опросило 400 человек, включая 85 признанных потерпевшими.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. Дарья Трепова подарила Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывным устройством, которое было приведено в действие дистанционно через несколько минут. Обвиняемая позже заявила, что сожалеет о содеянном, однако она была убеждена, что в посылке, которую ее просили передать, не было ничего опасного.

По версии следствия, задание о передаче Владлену Татарскому посылки Дарья Трепова получила от Романа Попкова — журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (запрещена в РФ). Саму статуэтку, считает СКР, она получила от гражданина Украины Юрия Денисова.

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Александр Кислов