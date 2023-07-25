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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин: Трепова знала о взрывчатке, заложенной в статуэтке для Татарского

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что Дарья Трепова — главная фигурантка дела об убийстве Владлена Татарского — знала о взрывчатке, заложенной в статуэтке, которую она передала военкору в кафе в Санкт-Петербурге. Сама она настаивала на обратном.

Дарья Трепова на заседании суда в июне 2023 года

Дарья Трепова на заседании суда в июне 2023 года

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дарья Трепова на заседании суда в июне 2023 года

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщил глава СКР «РИА Новости», Дарья Трепова пыталась убедить следствие, «что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения». Однако следствие пришло к другому выводу. Детали Александр Бастрыкин не привел.

Главное следственное управление СКР вменяет Дарье Треповой в вину совершение террористического акта, незаконного оборота взрывных устройств и подделку документов (п. «б» ч. 3 ст. 205; ч. 4 ст. 222.; ст. 327). С 4 апреля она находится в московском СИЗО. Следствие провело около 200 экспертиз, опросило 400 человек, включая 85 признанных потерпевшими.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. Дарья Трепова подарила Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывным устройством, которое было приведено в действие дистанционно через несколько минут. Обвиняемая позже заявила, что сожалеет о содеянном, однако она была убеждена, что в посылке, которую ее просили передать, не было ничего опасного.

По версии следствия, задание о передаче Владлену Татарскому посылки Дарья Трепова получила от Романа Попкова — журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (запрещена в РФ). Саму статуэтку, считает СКР, она получила от гражданина Украины Юрия Денисова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспертная сотня».

Лусине Баласян

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