В Петербурге впервые пройдет международный железнодорожный салон

Музей железных дорог России, расположенный в Санкт-Петербурге, с 24 по 27 августа примет Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо», сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

В сообщении отмечается, что мероприятие впервые пройдет в Петербурге. Согласно анонсу организатора, на выставке представят новейшие образцы подвижного состава и инновационные разработки в транспортном машиностроении. «Это самая крупная железнодорожная выставка в России и на всём пространстве колеи 1520 мм по количеству натурных экспонатов», — анонсировали в ОЖД.

«Впервые за свою 50-летнюю историю мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, в музее, где железнодорожные инновации будут показаны на одной площадке с раритетами отрасли. Это уникальная возможность своими глазами увидеть прошлое, настоящее и ближайшее будущее железных дорог нашей страны», — рассказал директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов.

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