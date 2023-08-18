Главные новости за 18 августа. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Оборонный концерн «Созвездие» (штаб-квартира и основные производственные мощности расположены в Воронеже) разработал и представил модернизированный вариант автоматизированной системы управления средствами авиации и ПВО «Акация—Э»

В правительстве региона сообщили, что проектирование первой линии «метробуса» в Воронеже планируется завершить в четвертом квартале 2024 года

Липецкое ООО «Строительное монтажное управление — 3» выкупило с торгов известный в регионе недостроенный многоквартирный дом на улице 50 лет НЛМК. Его начали возводить 17 лет назад

Федеральные власти одобрили выделение Белгородской области еще 350 млн рублей на покупку автобусов

Облсуд согласился прекратить полномочия депутата Александра Шевелюхина, возглавлявшего город Семилуки под Воронежем. Господин Шевелюхин известен судом с губернатором Александром Гусевым по поводу своей резонансной отставки в 2022 году

Еще несколько крупных маршрутов общественного транспорта в Курске начнет обслуживать ООО «Волгоградский автобусный парк». Сумма очередного тендера, заключенного с компанией, может составить 2,3 млрд руб.

Власти Ельца в Липецкой области выбрали подрядчика для реконструкции моста на улицах 9 Декабря и Аргамаченской. В конкурсе победило московское ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», сумма тендера составляет 332 млн руб.