«Волгоградский автобусный парк» будет работать еще на трех маршрутах Курска за 2,3 млрд рублей

Единственным участником торгов на семилетнее обслуживание маршрутов общественного транспорта №№ 15М, 94Г, 98Г стало ООО «Волгоградский автобусный парк». Договор находится на стадии подписания поставщиком, следует из аукционной документации.

Начальная цена торгов составила 2,3 млрд руб. Подрядчик не стал ее снижать. Компания будет работать на маршрутах в рамках брутто-контрактов. По ним работа перевозчика полностью финансируется из областного бюджета, но и вся выручка поступает в казну.

По данным Rusprofile, ООО «Волгоградский автобусный парк» зарегистрировано в Волгоградской области в июне 2003 года для регулярных перевозок пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал — 12 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 157,6 млн. Гендиректором является Сергей Чайкин. Леонид Бондаренко напрямую владеет 70% компании, а 30% контролирует через петербургское ООО «Автотранспортное предприятие "Реванш"».

С 2016 года «Волгоградский автобусный парк» получил 35 госконтрактов на 11,4 млрд руб. Крупнейшие из них — на работу в Курске. Компания обслуживает девять маршрутов за 8,2 млрд руб.

Основные торги по брутто-контрактам на курские маршруты прошли в мае 2023 года. Тогда никто не заявился на три лота по три направления в каждом на общую сумму 6,2 млрд руб. Препятствием тогда стало отсутствие нужного количества автобусов среднего класса вместимости, которые должны были предоставить подрядчики.

В конце июля один из аукционов на 2,3 млрд был объявлен заново. В нем и победил волгоградский перевозчик.

В середине августа власти объявили еще два аукциона — на 3,1 и 2,3 млрд. Заявки на оба лота принимаются до 4 сентября, подведение итогов намечено на следующий день.

О первом проекте по внедрению брутто-контрактов в общественном транспорте макрорегиона читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сохранили места».

Александр Прытков

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