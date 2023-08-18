Федеральные власти одобрили выделение Белгородской области еще 350 млн рублей на покупку автобусов

Заявка Белгородской области на получение 350 млн руб. на покупку автобусов одобрена. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее правительство РФ решило выделить региону 600 млн руб. на покупку 47 автобусов. Тогда губернатор рассказывал, что заявка на 350 млн находилась на рассмотрении.

По словам Вячеслава Гладкова, дополнительные средства позволят закупить 42 автобуса большой, средней и малой вместимости. Крупные единицы техники будут направлены в Яковлевский городской округ, средний и малый транспорт — в Губкинский и Грайворонский округа, а также в Вейделевский, Волоконовский и Красненский районы.

О причинах отказа от троллейбусного движения в Белгороде читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Александр Прытков

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