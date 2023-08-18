В Липецке «самый проблемный» недострой за почти 59 млн рублей выкупило местное СМУ-3

Липецкое ООО «Строительное монтажное управление — 3» (СМУ-3) выкупило с торгов знаменитый недостроенный многоквартирный дом на улице 50 лет НЛМК. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном управлении имущественных и земельных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Торги по продаже земельного участка и здания под ним организовала публичная правовая компания (ППК) «Фонд развития территорий». Начальная цена лота составила 58,6 млн руб. Из них в 7,62 млн был оценен участок площадью 0,9 га и в 50,98 млн само недостроенное здание. На торги поступила только одна заявка. Участник предложил за лот 58,9 млн — 7,66 за участок и 51,2 за дом. При этом название компании в документации не раскрывалось.

По данным Kartoteka.ru, ООО СМУ-3 зарегистрировано в Липецкой области в декабре 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 106,3 млн руб.. чистая прибыль — 4,2 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Александр Бунцев. Ему также принадлежит липецкое ООО «Агрофирма "Орловская"».

В СМУ-3 и «Орловской» в течение месяца не ответили на письменные запросы «Ъ-Черноземье» о планах на недострой. В Единой информационной системы жилищного строительства нет информации о построенных СМУ-3 жилых домах.

Жилой дом на 50 лет НЛМК начали возводить около 17 лет назад. В 2019 году застройщик ООО «Строительное управление 10 треста "Липецкстрой"» обанкротился. Годом ранее интерес к завершению объекта проявляло АО «Свой Дом».

Губернатор Игорь Артамонов назвал недострой самым проблемным в городе. Всего в строительстве дома участвовали около 300 дольщиков. Застройщика обанкротила ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Компания получила права не недострой и выплатила дольщикам 730 млн руб. за неполученное жилье. При этом фонд пытался оспорить выплату возмещений дольщикам тем помещений, на которые не было получено разрешение на строительство. В 2022 году он был объединен с Фондом развития территорий.

Какой липецкий недострой выкупила близкая к воронежскому застройщику «Развитие» компания — в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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