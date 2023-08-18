Московская компания реконструирует мост в Ельце Липецкой области за 332 млн рублей

Управление дорог, транспорта и благоустройства Ельца в Липецкой области выбрало подрядчика для реконструкции мостового перехода-эстакады Елец-Красное на улицах 9 Декабря и Аргамаченской. В конкурсе победило московское ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», которое снизило начальную цену контракта на 3% — с 342,5 млн руб. до 332,3 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Всего в конкурсе было два участника, юридическое лицо второго не раскрывается. Известно, что он предложил выполнить работы без снижения начальной цены контракта.

Подрядчику необходимо обновить дорожное полотно и опоры моста в период с августа 2023 года по ноябрь 2024 года. При этом их придется останавливать на время нереста рыбы, который продлится с 20 апреля по 20 июня.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Уваровская ПМК-22» было зарегистрировано в 1993 году для производства земляных работ. Уставный капитал составляет 36 тыс. руб. Директор и бенефициар — Николай Кутлунин. Выручка компании в 2022 году составила 1,1 млрд руб. (в 2021-м — 470,2 млн руб.), чистая прибыль — 4,2 млн руб. (в 2021-м — 2,4 млн руб.).

С 2011 года по 2023-й компания получила 41 госконтракт на общую сумму 13, 1 млрд руб. Шесть из них были прекращены «по соглашению сторон» — два касались Липецкой области. Были разорваны контракты на реконструкцию и усиление Петровского моста через реку Воронеж в Липецке (заключен в конце 2017 года, 673,7 млн руб.) и на реконструкцию капитального моста через реку Дон в Данкове (заключен в конце 2020 года, 304,5 млн руб.)

В макрорегионе компания известна тем, что получила контракт на 1,9 млрд руб. на завершение затянувшейся реконструкции Красного моста в Орле.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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