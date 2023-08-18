Воронежский концерн «Созвездие» разработал новый вариант автоматизированной системы управления авиацией и ПВО

Оборонный концерн «Созвездие» (штаб-квартира и основные производственные мощности расположены в Воронеже) разработал модернизированный вариант автоматизированной системы управления (АСУ) «Акация—Э» и представил его на международном форуме «Армия-2023» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АСУ «Акация—Э» — система автоматизированного управления средствами авиации и ПВО на оперативно-стратегическом, оперативно-тактическом и тактическом уровнях в условиях как военного, так и мирного времени.

Модернизированный вариант АСУ, как заявили в «Созвездии», позволяет сократить цикл управления действиями группировки войск: «С его помощью время доведения информации о воздушной обстановке до командования и выдачи команд на ликвидацию цели сократилось в три-четыре раза по сравнению с предыдущими вариантами комплекса».

«“Акация—Э” использует информацию, полученную от цифровых радиолокационных станций, и способна управлять большим количеством систем и средств ПВО напрямую, минуя сложную иерархическую систему подчиненных систем управления. АСУ позволяет отслеживать до 2 тыс. воздушных объектов, одновременно находящихся в воздухе, обеспечивая обновление информации в 3-10 секундном цикле»,— рассказали в «Созвездии»

В концерне подчеркнули, что у модернизированного варианта АСУ есть и другие возможности: сбор данных о состоянии и характере действий группировок противника, воздушной, наземной, надводной обстановке, состоянии аэродромной сети и метеорологической обстановке, моделирование боевых действий и «решение всего спектра информационно-расчетных задач для принятия решения лицами боевого расчета по применению сил и средств ПВО по воздушным целям в режиме времени, приближенном к реальному», а также — обеспечение безопасности полетов военной авиации, выявление судов-нарушителей.

В концерне уверены, что функционал «Акации-Э» «позволит обеспечить работу оперативного состава как в стационарных командных пунктах, так и в мобильных».

Для чего «Созвездие» перешло под управление ГК «Динамика» — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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