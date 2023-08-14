Число погибших из-за пожаров на Гавайях достигло 96 человек

Число жертв лесных пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага достигло 96 человек, сообщает AFP со ссылкой на данные местных властей. Из-за возгораний уничтожено более 2200 строений. По состоянию на 13 августа было обследовано только 3% пострадавших от районов.

Пожары на острове Мауи начались 8 августа из-за ветра. Почти полностью уничтожен островной город Лахайна. Пожары на Гавайях признаны самыми смертоносными в США за последние 100 лет. Стоимость восстановления островов оценивается в $5,52 млрд.

Лаура Кеффер