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Коммерсантъ FM
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Число погибших из-за пожаров на Гавайях достигло 96 человек

Число жертв лесных пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага достигло 96 человек, сообщает AFP со ссылкой на данные местных властей. Из-за возгораний уничтожено более 2200 строений. По состоянию на 13 августа было обследовано только 3% пострадавших от районов.

Пожары на острове Мауи начались 8 августа из-за ветра. Почти полностью уничтожен островной город Лахайна. Пожары на Гавайях признаны самыми смертоносными в США за последние 100 лет. Стоимость восстановления островов оценивается в $5,52 млрд.

Природные пожары на Гавайях

Природные пожары на Гавайях

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Лаура Кеффер

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