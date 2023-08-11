Экс-прокурору дела нет

Как стало известно «Ъ-Юг», следствие вынесло постановление о прекращении уголовного преследования Тимура Евтыха, который до 2020 года занимал должность заместителя транспортного прокурора города Туапсе, обвинявшегося в получении взяток. Дело было возбуждено по итогам проверок водного транспорта после крушения прогулочного катамарана с двумя погибшими в 2019 году. Владельцы катеров тогда сообщили о якобы существовавшей коррупционной цепочке, а предполагаемый посредник в передаче взяток дал показания против заместителя транспортного прокурора. Однако в итоге следствие признало, что в действиях Тимура Евтыха нет состава преступления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуратура на нашла оснований для привлечения Тимура Евтыха к ответственности

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Генпрокуратура на нашла оснований для привлечения Тимура Евтыха к ответственности

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Первое следственное управление ГСУ СК РФ с дислокацией в Ростове-на-Дону прекратило уголовное преследование бывшего заместителя транспортного прокурора города Туапсе Тимура Евтыха, который обвинялся в получении взяток (копия постановления есть в распоряжении «Ъ-Юг»).

Из документа следует, что в апреле текущего года замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть указал следствию на незаконность возбуждения дела. Эту позицию поддержал Генпрокурор России Игорь Краснов.

С учетом мнения надзорного ведомства следователь констатировал, что оснований для привлечения к ответственности Тимура Евтыха нет в связи с отсутствием доказательств совершения инкриминируемых ему преступлений. Дело прекращено за отсутствием состава преступления, за господином Евтыхом признано право на реабилитацию.

Уголовное дело в отношении заместителя транспортного прокурора города Туапсе стало одним из результатов межведомственной проверки безопасности на водном транспорте, которая проводилась после крушения прогулочного катамарана в 2019 году в Джубге (Туапсинский район), повлекшего гибель двух человек. Владелец катамарана Сергей Гончаров (впоследствии был осужден условно) и другие хозяева прогулочных катеров сообщили, что перед началом курортного сезона они якобы передавали взятки для проверяющих, чтобы те закрывали глаза на нарушения норм безопасности и в целом обеспечивали беспрепятственную коммерческую деятельность.

По их словам, посредником в коррупционных схемах якобы выступал депутат совета города Туапсе (затем – председатель совета) Владимир Стародубцев, который сообщил следствию, что в период с 2014 по 2019 год он якобы передал заместителю прокурора Евтыху от владельцев катеров в общей сложности 11,5 млн руб.

В апреле 2020 года в отношении господина Евтыха было возбуждено дело, он был арестован и находился под стражей и под домашним арестом до декабря 2021 года. Вскоре после возбуждения дела глава Южной транспортной прокуратуры Геннадий Крук издал приказ об увольнении Тимура Евтыха.

В ходе следствия обвиняемый не признал вину, утверждая, что другие фигуранты дела оговаривают его. «При изучения уголовного дела Генпрокуратурой установлено, что я не участвовал в коррупционных схемах и не знал о их существовании. Возможно, посредник обманывал взяткодателей и вообще не собирался никому ничего передавать», – пояснил «Ъ-Юг» Тимур Евтых.

Как следует из постановления следователя ГСУ, уголовное дело о коррупции в Туапсе продолжает расследоваться, подозреваемым в посредничестве при передаче взятки является Владимир Стародубцев, а еще семь человек (организаторы морских прогулок) подозреваются в даче взяток.

Запрос «Ъ-Юг» в приемную председателя совета Туапсинского городского поселения Стародубцева остался без ответа.

Адвокат Ярослав Краснощеков, осуществляющий защиту Тимура Евтыха, сообщил «Ъ-Юг», что он намерен добиваться компенсации причиненного его подзащитному вреда.

«Я также надеюсь на решение Южного транспортного прокурора Крука о восстановлении Тимура Евтыха на службе. Мы признательны Генпрокурору РФ Игорю Краснову и его заместителю Андрею Кикотю за законные решения, принятые по результатам изучения уголовного дела», – заявил господин Краснощеков.

Анна Перова, Краснодар