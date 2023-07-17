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Коммерсантъ FM
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Кремль считает нужным сохранять каналы для диалога с США и Великобританией

В Кремле не считают необходимым разрывать дипотношения с США и Великобританией после атаки на Крымский мост, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мост был атакован сегодня, 17 июля, надводными дронами, Москва возложила вину на Киев.

По словам господина Пескова, в Кремле считают глубокой «координацию киевского режима, Вашингтона, ряда европейских столиц и Североатлантического альянса». Но пресс-секретарь убежден, что «в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога». Как он утверждает, «это не означает, что мы как-то развиваем отношения, об этом сейчас не может быть речи, но каналы для диалога все равно нужны».

«Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе. Здесь у нас никаких иллюзий нет. Нужно ли что-то разрывать полностью, вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

На мосту было повреждено дорожное полотно. СКР возбудил дело о теракте. В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь госпитализирована. Власти Крыма рассматривают возможность возобновления движения по одной из двух веток моста в реверсе.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Лаура Кеффер

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