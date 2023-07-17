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Коммерсантъ FM
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Захарова после атаки на Крымский мост назвала украинский режим террористическим

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала атаку на Крымский мост. Она обвинила в инциденте «киевский режим», назвав его террористическим. При этом, по ее словам, решение о проведении терактов принимаются при участии спецслужб США и Великобритании.

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

ЧП на Крымском мосту. Главное

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Около четырех часов утра 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, не уточнив детали произошедшего. Утром Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в 3:05 мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, она находится в реанимации. По данным Минтранса, на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма, опоры целы. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте, обвинив спецслужбы Украины.

Инцидент прокомментировал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов: «"Крымский мост — конструкция там излишняя"». Украинские СМИ «РБК-Украина» и «Обозреватель» сообщили, что атака на Крымский мост — спецоперация Службы безопасности Украины и военно-морского флота страны.

Лусине Баласян

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