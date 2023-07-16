Главные новости за выходные 15–16 июля

Президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ, согласно которому доли Danone и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление Росимущества.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 16 июля о наступлении российских войск на купянском направлении в Харьковской области. «Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки»,— сообщила Анна Маляр. По ее словам, такая ситуация наблюдается второй день подряд.

Минобороны объявило о завершении в России весеннего призыва. По данным ведомства, в вооруженные силы и другие воинские формирования отправились 147 тыс. человек.

Тверской райсуд Москвы арестовал администратора Telegram-каналов «Силовики», «Кремлевская прачка» и Brief Михаила Полякова и его помощника Александра Санина по делу о вымогательстве в особо крупном размере у ГК «Ланит».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 16 июля сообщил, что системы ПВО, флот и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников на Севастополь. Один беспилотник сбили, шесть — подавили силами РЭБ. Еще два надводных беспилотника были уничтожены во время рейда.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским властям нет необходимости устраивать покушение на убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По его словам, они «абсолютно ни на что не влияют». Ранее в МИД России назвали покушение, о котором сообщила ФСБ России 15 июля, «очередной попыткой террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом».

В своем доме в Париже умерла актриса и певица Джейн Биркин. Ей было 76 лет. Джейн Биркин снялась более чем в 80 фильмах, выпустила 20 музыкальных альбомов. Долгое время Джейн Биркин состояла в отношениях с французским поэтом и певцом Сержем Генсбуром. Вместе они часто исполняли на концертах песню «Je t`aime… moi non plus» («Я тебя люблю… я тебя тоже нет»). Актриса была удостоена ордена Британской империи и награждена Французским национальным орденом.