Замглавы Минобороны Украины сообщила о наступлении российских войск на купянском направлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале о наступлении российских войск на купянском направлении в Харьковской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Маляр

Фото: STR / NURPHOTO / AFP Анна Маляр

Фото: STR / NURPHOTO / AFP

«Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки»,— сообщила Анна Маляр. По ее словам, такая ситуация наблюдается второй день подряд.

Она также сообщила, что ВСУ постепенно движутся вперед на бахмутском направлении, а российские войска продолжают наступление на авдеевском и марьинском направлениях.

Украинское наступление, по данным российского руководства, началось 7 июня.

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Мария Федотова