Главные новости к утру 15 июля

США рассматривают военные варианты противодействия РФ в сирийском небе, сообщил чиновник Пентагона журналистам. По его словам, звонки между американскими и российскими военными по линии деконфликтации происходят по несколько раз в день и порой они заканчиваются «гневными угрозами, когда командиры спорят о проводимой операции».

США до сих пор не одобрили обучение украинских военных пилотированию F-16. Запрос европейских стран «еще рассматривается».

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла поместили под арест. Митрополит отметил, что денег на внесение залога у него нет.

Нефтесервисная компания Schlumberger объявила об очередном этапе сокращения бизнеса в России. Компания прекратила поставки продукции и технологий «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций». О работе нефтесервисных компаний в РФ

В США прошли первичные слушания по делу россиянина Владимира Конощенка, который был экстрадирован из Эстонии. Он не признал вину.

Доля китайских автомобилей в российских таксопарках за год выросла с 3% до 30%. До конца года показатель может увеличиться до 40–45%. О прогнозе