США до сих пор не одобрили обучение украинских военных пилотированию F-16

Запрос ряда стран на получение разрешения обучению украинских военных управлению F-16 «еще рассматривается», сообщил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По информации источников Politico, старт обучения может быть дан в октябре в Румынии, пока же, как утверждают европейские и американские чиновники, почти дюжина стран Европы ожидают одобрения Вашингтона.

Обучение не может начаться без разрешения Госдепартамента на передачу руководства по эксплуатации, летных тренажеров и других материалов, связанных с самолетами. Госдеп отказался от комментариев.

Как пишет Politico, нет оснований предполагать, что США заблокируют обучение, но запросы европейских стран рассматриваются уже несколько недель. Заместитель шефа Пентагона по вопросам закупок Уильям Лаплант объяснил, что при экспорте или старте обучения власти США должны убедиться, что готовы к работе: что переведены технические руководства и что подготовлены пакеты технических данных и другие документы. Кроме этого в пакет документов для обучения также входит план обучения обслуживающего персонала и наземных бригад. Кроме того, как отметил господин Лаплант, для любой сложной системы нужно убедиться, что достаточно экспертов, «потому что нам нужны эксперты для поддержания этих систем»

По данным Politico, в первую группу кроме шести–девяти украинских пилотов могут также пойти румынские, болгарские и словацкие военные. Норвегия уже объявила что выделит два истребителя для обучения летчиков.