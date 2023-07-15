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Коммерсантъ FM
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Экстрадированный из Эстонии в США россиянин Конощенок не признал вину

В нью-йоркском Бруклине прошли первичные слушания по делу Владимира Конощенка, который был экстрадирован в США из Эстонии. Он не признал вину. Ему отказали в освобождении под залог, сообщил офис прокурора по Восточному округу Нью-Йорка ТАСС.

Посольство России внимательно следит за развитием ситуации, сообщила заведующая консульским отделом Надежда Шумова. «Окажем соотечественнику необходимое консульское содействие. Будем требовать от американской стороны обеспечения его прав и законных интересов»,— говорится в ее комментарии в Telegram-канале посольства.

Господин Конощенок подозревается в США в контрабанде технологий двойного назначения и американских боеприпасов для российского оборонного сектора. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. Россиянин был арестован в Эстонии в декабре 2022 года.

Леонид Уварчев

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