Главные новости за 12 июля. Белгород, Воронеж, Тамбов

Группа компаний Хамина (бенефициар и генеральный директор — Евгений Хамин) передала «МТС Энтертейнмент» операционное управление одним из крупнейших в Черноземье и крупнейшим в Воронеже концертным залом Event-Hall.

Полиция добилась возобновления дела против воронежца, которого суд не стал преследовать за плакат «Остановите войну». Ранее районный суд счел, что так как «в РФ не объявлено состояние войны», то вывод полицейских о дискредитации основан лишь на предположении.

Советский райсуд Воронежа назначил 75 тыс. руб. штрафа экс-руководителю АО «Турбонасос» (входит в «Роскосмос») Сергею Валюхову. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

СКР сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в отношении бывшего генерального директора муниципального бюджетного учреждения «Управление Белгорблагоустройство». По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Максиме Арабинском.

В Воронежской области запущена новая программа переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными. Объем финансирования по ней может составить 4,8 млрд руб.

«Россети» смогли добиться отмены возбуждения дела о нарушении конкуренции в споре с Тамбовской сетевой компанией. Он привел к судебным искам на более 500 млн руб.

В селе Графовка Белгородской области в результате обстрела ВСУ был ранен мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения предплечья и грудной клетки.