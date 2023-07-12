Бывшего главу «Белгорблагоустройства» обвинили в превышении полномочий

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении бывшего генерального директора муниципального бюджетного учреждения «Управление Белгорблагоустройство» администрации областного центра. Как уточнили в пресс-службе управления ФСБ по региону, преступная деятельность экс-руководителя была пресечена сотрудниками ведомства.

По версии следствия, осенью 2022 года обвиняемый организовал размещение информации о проведении электронных аукционов на закупку продукции, включив в документацию с техническим заданием положения, ограничивающие количество участников, тем самым создав условия для победы конкретной коммерческой организации. Несмотря на то, что Белгородский УФАС России выдал предписание об отмене процедуры заключения контракта в связи с выявленными нарушениями, мужчина все же заключил договор поставки с единственным поставщиком на сумму свыше 70 млн руб. Из городского бюджета был выплачен авансовый платеж в размере 20 млн руб. В последующем во исполнение предписания антимонопольной службы фигурант подписал соглашение о расторжении договора, однако в нарушение законодательства процедуру возврата перечисленного авансового платежа не инициировал.

В целях придания правомерности совершенным действиям обвиняемый заключил от имени бюджетного учреждения с указанной фирмой 34 прямых контракта на поставку продукции на общую сумму 20 млн руб., эквивалентную произведенному авансовому платежу.

Обвиняемый признал вину, объяснил мотивы содеянного, дал детальные показания. Следователи продолжают устананавливать лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Имя обвиняемого в сообщениях СКР и ФСБ не раскрывается. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Максиме Арабинском. Он покинул пост в конце 2022-го после года работы.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте