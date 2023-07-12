Воронежские власти запустили очередной этап расселения аварийных домов за 4,8 млрд рублей

В Воронежской области запущена новая программа переселения граждан из многоквартирных домов (МКД), признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Об этом сообщил региональный департамент ЖКХ и энергетики.

В 2023–2028 годах планируется расселить 100 домов.

За шесть лет предполагается расселить 3 545 воронежцев, проживающих в аварийных домах общей площадью 60,1 тыс. кв. м. В программе участвуют много- и малоэтажные здания в 13 муниципальных образованиях региона: в Воронеже, Семилуках, Поворино, Россоши, Новохоперске, Боброве, Борисоглебском горокруге, Аннинском городском поселении (Аннинский район), Каменском городском поселении (Каменский район), Новоживотинновском сельском поселении (Рамонский район), Горожанском сельском поселении (Рамонский район), Латненском городском поселении (Семилукский район), Хохольском городском поселении (Хохольский район).

Первый этап расселения уже стартовал и продлится до конца 2024 года. По данным ведомства, за два года планируется переселить более 700 жителей аварийных МКД в Воронеже, Боброве, Поворино и Горожанском сельском поселении. Первыми в список вошли 22 дома — семь в Боброве, один в Поворино, 13 в Воронеже и один в рамонской Горожанке.

Планируемый объем финансирования первого этапа — 1,1 млрд руб., более 604,5 млн руб. из которых региону предоставляет федеральный Фонд развития территории, а остальные средства «софинансируются из областного и местных бюджетов». Общий объем финансирования программы — 4,8 млрд руб., из них 604,5 млн — средства Фонда развития территорий, 4,1 млрд — областного бюджета, 75 млн — местных бюджетов.

Всего в регионе насчитывается более 246 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Это 3 060 помещений общей площадью более 104 тыс. кв. м, в которых проживает 14 325 человек.

Алина Морозова

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