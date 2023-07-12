Воронежский концертный зал Event-Hall перешел от ГК Хамина в управление МТС

Группа компаний Хамина (бенефициар и генеральный директор — Евгений Хамин) передала «МТС Энтертейнмент» операционное управление одним из крупнейших в Черноземье и крупнейшим в Воронеже концертным залом Event-Hall, расположенном в воронежском сити-парке «Град». Об этом сообщили в МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Площадка на 2200 зрителей станет пятой в сети концертных площадок МТС Live и важным объектом для компании, которая обеспечит проведение концертов популярных артистов и гастроли актуальных шоу, а вместе с этим — современное билетное программное обеспечение»,— уточнили в компании.

Event-Hall с трансформируемой трибуной, сценой и танцпартером позволяет проводить мероприятия любых жанров и форматов. Вместимость зала — 2,2 тыс. зрителей с возможностью увеличения до 5 тыс. За десять лет работы площадки мероприятия посетили свыше 1,1 млн зрителей из разных регионов России; до пандемии на ней проходило до 120 мероприятий ежегодно.

«Воронеж — важный город для проведения гастрольных туров за счет его географического расположения и автомобильной транспортной доступности.

Наличие собственной площадки в регионе позволит МТС Live занять до 25% театрально-концертного рынка Воронежа, который мы оцениваем в более 700 млн руб.»,— отметил гендиректор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

В 2021-2022 годах МТС подписала соглашения о включении в ее сеть концертных площадок в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. В июне 2023-го частью сети стал концертный зал в ТРК «Таганай» в Челябинске, сообщили в компании. Все они сменили название на МТС Live Холл; по всей видимости, Event-Hall также будет переименован.

Олег Мухин

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