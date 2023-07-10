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Главные новости за 10 июля. Белгород, Воронеж, Тамбов

Губернатор Вячеслав Гладков принял решение о закупке 400 единиц оружия для сил территориальной обороны Белгородской области, сформированных из почти 3 тыс. гражданских лиц, не имеющих статуса военнослужащих.

Одновременно власти Белгородской области отказались от решения возвращать жителей в белгородское Шебекино из-за вновь участившихся обстрелов ВСУ.

Прокурором города Воронежа назначен Анатолий Толстихин, ранее он занимал аналогичную должность в городе Биробиджан Еврейской автономной области.

Правительство Воронежской области намерено объединить регион вместе с Ростовской областью, Донецкой и Луганской народными республики в «Содружество "Донбасс"».

Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил завершить в декабре 2023 года возведение двух проблемных домов с обманутыми дольщиками в областном центре.

Стало известно, что 1 сентября в Воронежской области должны открыться две школы и три детских сада, общая стоимость строительства которых составляет 6,5 млрд руб.

В суд передано дело о незаконной стройке в природном заказнике под Воронежем. По оценке прокуратуры, региону был причинен ущерб на сумму более 59 млн руб.

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