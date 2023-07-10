400 единиц оружия закупят для батальонов теробороны в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков принял решение о закупке 400 единиц оружия для сил территориальной обороны Белгородской области. Об этом сообщил референт главы региона Олег Мантулин на сегодняшнем совещании в облправительстве. По его словам, оружие необходимо «для выполнения определенных специальных задач». Господин Мантулин попросил глав муниципалитетов завершить подготовку комнат для хранения оружия до 20 июля.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
О создании территориальной обороны господин Гладков заявил 6 декабря 2022 года, однако, по словам его референта, она практически действует уже год. Силы распределены по восьми батальонам: «Преображенский» (роты - Грайворонская, Ракитянская, Краснояружская, Борисовская, Ивнянская), «Бастион» (роты - Шебекинская, Новооскольская, Корочанская, Волоконовская, Чернянская), «Стрелецкий» (три роты Белгородского района), «Регион-31»: (три роты Белгорода), «Вымпел» (две роты Яковлевского городского округа), «Рубеж-31» (роты - Валуйская, Ровеньская, Вейделевская, Бирючанская, Красненская, Алексеевская), «Кобра» (три роты Старооскольского городского округа), «Сталь» (роты - Губкинская, Прохоровская, Чернянская). В них входят 2 902 человека.
На обмундирование членов теробороны губернатор выделил «около 400 млн руб.». Самые крупные покупки — УАЗ «Патриот» (восемь штук) и УАЗ-3309 (32 штуки). Они были приобретены для «организации работы руководителей». По словам господина Мантулина, для обучения бойцов организованы военно-полевые городки. 80 человек после прохождения первичной подготовки подписали контракты с Министерством обороны РФ и «другими подразделениями» и отправились выполнять задачи СВО.
5 июля белгородский губернатор заявил об удваивании численности территориальной обороны. Его референт попросил глав муниципалитетов «закончить формирование территориальных подразделений и обеспечить личный состав обмундированием и средствами защиты» до 1 августа.