400 единиц оружия закупят для батальонов теробороны в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков принял решение о закупке 400 единиц оружия для сил территориальной обороны Белгородской области. Об этом сообщил референт главы региона Олег Мантулин на сегодняшнем совещании в облправительстве. По его словам, оружие необходимо «для выполнения определенных специальных задач». Господин Мантулин попросил глав муниципалитетов завершить подготовку комнат для хранения оружия до 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О создании территориальной обороны господин Гладков заявил 6 декабря 2022 года, однако, по словам его референта, она практически действует уже год. Силы распределены по восьми батальонам: «Преображенский» (роты - Грайворонская, Ракитянская, Краснояружская, Борисовская, Ивнянская), «Бастион» (роты - Шебекинская, Новооскольская, Корочанская, Волоконовская, Чернянская), «Стрелецкий» (три роты Белгородского района), «Регион-31»: (три роты Белгорода), «Вымпел» (две роты Яковлевского городского округа), «Рубеж-31» (роты - Валуйская, Ровеньская, Вейделевская, Бирючанская, Красненская, Алексеевская), «Кобра» (три роты Старооскольского городского округа), «Сталь» (роты - Губкинская, Прохоровская, Чернянская). В них входят 2 902 человека.

На обмундирование членов теробороны губернатор выделил «около 400 млн руб.». Самые крупные покупки — УАЗ «Патриот» (восемь штук) и УАЗ-3309 (32 штуки). Они были приобретены для «организации работы руководителей». По словам господина Мантулина, для обучения бойцов организованы военно-полевые городки. 80 человек после прохождения первичной подготовки подписали контракты с Министерством обороны РФ и «другими подразделениями» и отправились выполнять задачи СВО.

5 июля белгородский губернатор заявил об удваивании численности территориальной обороны. Его референт попросил глав муниципалитетов «закончить формирование территориальных подразделений и обеспечить личный состав обмундированием и средствами защиты» до 1 августа.

Алина Морозова