В Воронежской области ко Дню знаний откроются две школы и три детсада за 6,5 млрд рублей

1 сентября в Воронежской области должны открыться две школы и три детских сада, общая стоимость строительства которых составляет 6,5 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в областном департаменте образования. Также планируется ввести в эксплуатацию две пристройки к двум школам, которые обошлись властям в 517 млн руб. В мэрии Воронежа утверждают, что ряд образовательных учреждений в городе возводятся быстрее нормативных сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще год назад площадка "мегашколы" в Воронеже выглядела долгостроем (на фото), сейчас на ней заканчиваются работы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Еще год назад площадка "мегашколы" в Воронеже выглядела долгостроем (на фото), сейчас на ней заканчиваются работы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два самых крупных проекта — «мегашкола» на Московском проспекте и школа №107 на улице Остужева. Общее количество мест в них составит 4 360, объем финансирования — 6,37 млрд руб. Школу на 2 860 учеников в Коминтерновском районе возводит белорусское ООО «Стройинжиниринг». В 2021 году компания получила контракт на 3,5 млрд руб. Школу в Железнодорожном районе строит местное ООО «Воронеж строй комплекс». Сумма контракта в 2021 году составляла 1,2 млрд руб. Таким образом, общая стоимость проектов к моменту завершения их реализации выросла на 1,67 млрд руб.

По данным и.о. руководителя управления строительной политики Воронежа Евгения Шишкина, общее количество новых учебных мест в этом году в городе составит 6 330. В частности, в «мегашколе» подходят к завершению внутренние отделочные работы, ведется благоустройство территории и спортивной зоны. Но на сегодня наиболее высокая степень строительной готовности у школы на Левом берегу, в микрорайоне «Процессор». Здесь завершается внутренняя отделка, устройство внутренних и наружных инженерных систем здания, установка малых архитектурных форм. Уже ведется сборка и расстановка мебели. Помимо этих школ в Воронеже к 1 сентября планируют открыть пристройку к школе №77 в микрорайоне Масловка. Ее подрядчику, как уточнил господин Шишкин, еще предстоит выполнить монтаж и наладку лифтового оборудования, завершить отделку, пусконаладку инженерных систем. Сейчас на объекте проводятся отделочные работы, устройство внутренних и наружных инженерных сетей.

Мэр Вадим Кстенин подчеркнул, что «мегашкола» возводится в рамках сроков, значительно сокращенных в сравнении с нормативными. Аналогичная ситуация с учреждением в микрорайоне «Процессор».

Ко Дню знаний завершится и обновление образовательных учреждений области за 1,1 млрд руб. За эту сумму «модернизировали систему образования» в 11 образовательных организациях (721,4 млн руб.), отремонтировали 164 школы (395,8 млн руб.) и девять спортзалов (16,3 млн руб.). Все проекты были профинансированы в рамках областных адресных программ - капитального ремонта и инвестиционной.

Общая стоимость возведения трех детских садов в регионе составляет 145,5 млн руб. Самый дорогой из них (140 млн руб.) откроется в Борисоглебске. Еще два — в селах Русская Буйловка Павловского района и Митрофановка Кантемировского района (общий объем финансирования — 5,5 млн руб.). В каждом из трех учреждений будет по 150 мест. Также введут в эксплуатацию пристройку к школе №1 в Бутурлиновке.

Алина Морозова