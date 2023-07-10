В суд передано дело о незаконной стройке в природном заказнике под Воронежем

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении режима особо охраняемых природных территорий (ст. 262 УК РФ, максимальное наказание — до двух лет исправительных работ) в отношении 36-летнего жителя Белгородской области. В сообщении ведомства имя обвиняемого не раскрывается, но по данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Александре Дудке.

По версии следствия, в период с августа 2018 года по сентябрь 2021-го мужчина без разрешительных документов организовал незаконное строительство объектов на территории природного заказника областного значения в Семилукском районе. В итоге строительство было остановлено. По оценке прокуратуры, в результате проведенных работы региону причинен ущерб на сумму более 59 млн руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Семилукский районный суд. Согласно картотеке дел, первое заседание назначено на 21 июля.

Алина Ковалева