В Тамбове в 2023 году планируют достроить еще два проблемных дома с обманутыми дольщиками

Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил завершить в декабре 2023 года возведение двух проблемных домов в областном центре — многоэтажек на улице Коммунальная, 72А и Киквидзе, 77Б. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам выездного совещания на стройплощадках в понедельник, 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как напомнили в облправительстве, оба дома начали строить еще в 2014 году, а в 2016-м работы остановились. Договоры с подрядчиками на достройку многоэтажек были заключены в 2022 году. Заказчиком достройки теперь выступает региональное отделение федерального фонда защиты прав граждан— участников долевого строительства. Дом на Киквидзе, 77Б, в частности, достраивает ООО «Воронеж град».

«Завершение строительства объектов ведется в соответствии с графиком строительно-монтажных работ и дорожной картой решения проблем обманутых дольщиков.Мы жестко контролируем сроки и ход выполнения работ на этих объектах. Делаем все, чтобы как можно быстрее решить проблему долгостроев в Тамбовской области»,— сказал Егоров, которого цитирует пресс-служба облправительства.

В марте этого года в Тамбове был также достроен проблемный третий корпус дома на улице Карла Маркса, 3. Еще один долгострой расположенный на улице Коммунальная, 46, было решено не достраивать. Фонд развития территорий должен выплатить дольщикам компенсации.

Также в регионе, как сообщили в облправительстве «решается вопрос» о выплатах дольщикам проблемной многоэтажки на перекрестке Пензенской и Карла Маркса. Шестой долгострой на улице Ржавская, 23, по данным облправительства, может быть достроен позднее

В пресс-службе облправительства напомнили, что по итогам первого квартала 2023 года Тамбовская область вошла в пятерку лучших регионов в рейтинге Минстроя по «восстановлению прав граждан-участников долевого строительства».

Сергей Калашников

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