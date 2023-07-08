Медведев прокомментировал решение США передать Украине кассетные боеприпасы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, по какой причине президент США Джо Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы и обещает Киеву вступление в НАТО. По мнению зампреда Совбеза, такое решение могло быть вызвано тем, что глава Белого дома таким образом «решил красиво уйти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества»,— написал Дмитрий Медведев в Telegram.

По мнению зампреда Совбеза, проще всего считать, что действия господина Байдена соотносятся с курсом любого американского лидера и «глубинного правительства» США: доминировать и ограничивать другие страны.

По другой версии Дмитрия Медведева, Джо Байден — «больной старик, пребывающий в тугой деменции», который «не ведает, что творит». По словам зампреда Совбеза, об этом «вопит» экс-президент США Дональд Трамп и значительная часть американцев.

7 июля США анонсировали поставку Украине кассетных боеприпасов. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Накануне правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) предостерегала Соединенные Штаты от поставок кассетных боеприпасов ВСУ, отметив, что в ходе конфликта этот вид боеприпасов уже активно использовали и Россия, и Украина. Джо Байден заявил, что решение далось ему трудно. Сегодня, 8 июля, Украина представила пять принципов, которых будут придерживаться ВСУ при использовании кассетных боеприпасов. Среди них — неиспользование снарядов для ударов по городской застройке и по международно признанной территории России.

Ранее сегодня Джо Байден заявил, что в НАТО нет единого мнения о вступлении Украины в альянс. Он предложил Киеву гарантии безопасности, как у Израиля. Такие гарантии не предполагают обязательной военной помощи в случае нападения. Вопрос предоставления Украине гарантий безопасности активно обсуждается в преддверии саммита НАТО. Союзники расходятся во мнении о том, в чем будут выражены эти гарантии. Израильскую модель ранее предлагала Франция. Аналогичного подхода предлагает придерживаться и Германия.

О вариантах — в публикации «Ъ» «Поклянитесь и распишитесь».