Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будет использовано в ходе СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил информацию о перемещении в страну российского тактического ядерного оружия (ТЯО), но подчеркнул, что оно не будет применено в ходе спецоперации. При этом он отметил, что нанесение ядерного удара возможно при агрессии со стороны НАТО. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мне кажется, что война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны»,— сказал господин Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ (цитата по «Интерфаксу»).

Александр Лукашенко рассказал, что определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Беларуси, они находятся под надежной охраной. «По земле мы ядерные боеголовки не перемещали»,— отметил глава государства.

Господин Лукашенко заявил, что Белоруссия не может самостоятельно обслуживать ядерное оружие и контроль над его хранением обеспечивается совместно с российскими военными. «Сами мы, нынешний состав белорусских вооруженных сил, обслуживать ядерное оружие не можем, потому что у нас его не было. Вещь очень серьезная. Поэтому мы на сегодняшний день все делаем вместе с РФ»,— рассказал он.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на китайских и российских чиновников сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте 2023 года лично предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. По информации издания, Владимир Путин решил, что тактическое ядерное оружия не даст России преимущества в военных действиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков информацию FT не подтвердил.

В конце июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на перемещение российского ТЯО в Белоруссию. По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, после появления у Польши ядерного оружия оно будет применено.

В марте Владимир Путин объявил, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. По словам президента, размещение ядерного оружия начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него — 7–8 июля.

О размещении оружия — в материале «Ъ» «Под подписку о невывозе».

Полина Мотызлевская