Сенатор Косачев назвал «поддержкой российской власти» объявление в Европе ЧВК «Вагнер» террористами

Зампредседателя Совета федерации Константин Косачев прокомментировал решение Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Он предложил рассматривать этот шаг как «твердую поддержку российской власти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Отдельно отмечу крайне нелепый пункт про признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией, учтивая, что, мягко говоря, это далеко не единственная ЧВК в мире. Но сам факт, что признать ее таковой ПА ОБСЕ решила уже после неудачной попытки мятежа, можно, полагаю, расценивать как твердую поддержку российской власти»,— рассказал господин Косачев в своем Telegram-канале.

Накануне ПА призвала страны—члены ОБСЕ внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Сейм Литвы пошел на этот шаг в марте 2023 года. Парламент Канады добивается признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией с февраля того же года. Парламент Франции призвал правительство пойти таким же путем в апреле. Британские СМИ сообщали о возможном признании ЧВК террористической организацией в мае, решение планируется принять в скором времени.

Конгресс США вносил законопроект о признании ЧВК террористической организацией в начале 2022 года. Тогда глава ЧВК «Вагнер» говорил, что группа «Вагнер» «не подпадает под критерии террористической организации». В итоге в США группа «Вагнер» определена как транснациональная преступная организация.

Мятеж начался после того, как 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК и объявил «марш свободы». ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. При посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация была разрешена к вечеру 24 июня. ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. ФСБ прекратило дело о мятеже, а власти пообещали не преследовать его участников.

Об отношении россиян к попытке мятежа читайте в публикации «Ъ» «Народ не прислушался к "Вагнеру"».

Полина Мотызлевская