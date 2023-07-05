Сенатор Косачев назвал «поддержкой российской власти» объявление в Европе ЧВК «Вагнер» террористами

Зампредседателя Совета федерации Константин Косачев прокомментировал решение Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Он предложил рассматривать этот шаг как «твердую поддержку российской власти».
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«Отдельно отмечу крайне нелепый пункт про признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией, учтивая, что, мягко говоря, это далеко не единственная ЧВК в мире. Но сам факт, что признать ее таковой ПА ОБСЕ решила уже после неудачной попытки мятежа, можно, полагаю, расценивать как твердую поддержку российской власти»,— рассказал господин Косачев в своем Telegram-канале.
Накануне ПА призвала страны—члены ОБСЕ внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Сейм Литвы пошел на этот шаг в марте 2023 года. Парламент Канады добивается признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией с февраля того же года. Парламент Франции призвал правительство пойти таким же путем в апреле. Британские СМИ сообщали о возможном признании ЧВК террористической организацией в мае, решение планируется принять в скором времени.
Конгресс США вносил законопроект о признании ЧВК террористической организацией в начале 2022 года. Тогда глава ЧВК «Вагнер» говорил, что группа «Вагнер» «не подпадает под критерии террористической организации». В итоге в США группа «Вагнер» определена как транснациональная преступная организация.
Мятеж начался после того, как 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК и объявил «марш свободы». ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. При посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация была разрешена к вечеру 24 июня. ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. ФСБ прекратило дело о мятеже, а власти пообещали не преследовать его участников.
Об отношении россиян к попытке мятежа читайте в публикации «Ъ» «Народ не прислушался к "Вагнеру"».