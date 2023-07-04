Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) отнесла частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» к террористическим организациям. Соответствующее решение отражено в декларации, принятой по итогам 30-й ежегодной сессии, проходившей в Ванкувере с 30 июня по 4 июля.

Согласно заявлению ПА ОБСЕ, ЧВК «Вагнер», называющая себя частным субъектом, «предпринимает военные действия и подрывные операции для достижения явных и скрытых внешнеполитических целей правительства РФ, хотя ЧВК технически запрещены российским законодательством». «При этом группа “Вагнер” за один год получила из государственного бюджета более 86 млрд руб., или более $1 млрд»,— говорится в декларации.

ПА ОБСЕ определяет, что действия ЧВК «Вагнер» от «имени российского правительства могут быть охарактеризованы как террористические по своей природе и намерениям, таким образом, признание группы “Вагнер” национальными властями террористической организацией оправдано». ПА ОБСЕ также осуждает белорусское правительство за «разрешение на строительство группой “Вагнер” военной базы на своей территории, что ставит под угрозу весь регион стран Балтии».

ПА ОБСЕ призвала государства—участников ОБСЕ укреплять международные нормы, которые четко признают террористический характер группировки «Вагнер» и ее действий, а также «ответственность РФ как государства-спонсора указанной террористической организации и недопустимость использования таких субъектов в межгосударственных отношениях».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Подробнее читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова