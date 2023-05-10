Великобритания может признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Правительство Великобритании в ближайшие недели может признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией, сообщили источники The Times. По информации газеты, юридическое обоснование готовилось в Лондоне в течение двух месяцев.

Внесение ЧВК «Вагнера» в список террористических организаций приведет к тому, что поддержка организации, посещение ее мероприятий и публичная демонстрация ее логотипов станут уголовным преступлением. Также будут введены финансовые санкции, которые не позволят ЧВК привлекать средства через британские финансовые учреждения. Как пишет The Times, МВД Великобритании не нашло признаков деятельности ЧВК в стране, однако ее подозревали в помощи по обходу антироссийских санкций.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои в Артемовске (Бахмут) в Донбассе. США в январе объявили организацию транснациональной преступной организацией. В марте парламент Литвы признал ЧВК террористической организацией. Аналогичный вопрос обсуждается в Канаде и Франции.

Леонид Уварчев