Главные новости за 4 июля. Белгород, Воронеж, Липецк

В Тамбовской области сторонника так называемых «граждан СССР», отрицающих распад союза, осудили на почти четыре года реального заключения в колонии за призывы к «захвату власти».

ВСУ вновь усилили интенсивность обстрелов Белгородской области. По российской оценке, со стороны Украины за последние сутки выпустили по населенным пунктам области не менее 128 различных видов боеприпасов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях об увольнении своего заместителя Константина Полежаева «за систематическое невыполнение своих обязанностей».

Позднее губернатор прокомментировал, что кадровое решение связано с медленным восстановлением города Шебекино и села Новая Таволжанка после обстрелов ВСУ в конце мая и начале июня. Работы выполнены лишь на 10%.

В Москве на заседании Генерального совета партии «Единая Россия» принято решение о выдвижении на дополнительные выборы в Госдуму председателя Липецкого облсовета Дмитрия Аверова.

Правительство Воронежской области и «Группа компаний Хамина» (бенефициар и генеральный директор — Евгений Хамин) подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Город-спутник Солнечный». Его планируют создать под Воронежем до 2034 года.

Стало известно, что за четыре года концессии ПАО «Квадра» вложила в обновление муниципальных объектов в Воронеже 2,06 млрд руб.